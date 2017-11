© afp

Bielefeld war vun Ufank un déi bësse besser Equipe an hat méi vum Match. Allerdéngs huet ee béiden Equippen ugesinn dat se Angscht hate Feeler ze maachen, stounge sou allen zwee méi defensiv an hunn op Feeler vum Géigner gewaart. Wei an der 22. Minutt: Do huet de Klos dem Ziegler de Ball ofgeholl, huet an d'Mëtt geflankt, mee dem Voglsammer säi Schoss konnt de Müller paréieren. No 27 Minutten konnt Bielefeld dann awer a Féierung goen an dat no engem Feeler an der Defense vu Kaiserslautern. E laange Ball vum Ortega kënnt bei de Voglsammer, kee Verteideger fillt sech zoustänneg, de Bielefelder hëlt de Ball mat a schéisst aus 17 Meter ënnen lénks an den Eck. Offensiv war Kaiserslautern einfach ze schwaach a konnten sech praktesch keng Chancen aspillen.No der Paus ass et dunn e bessere Match ginn. An dat wëll Kaiserslautern sech elo méi zougetraut huet, méi offensiv gespillt huet an eng aaner Kierpersprooch gewisen huet. Bielefeld dogéint huet elo mat Kontere probéiert de Match ze entscheeden. An der 76. Minutt dann awer bal d'Entscheedung: De Brandy huet de Ball mam Kapp op de Klos ginn, mee dee schéisst aus 10 Meter genau op de Müller. Den Drock vu Lautern huet ëmmer méi zougeholl fir wéinstens nach ee Punkt matzehuelen. Mee Bielefeld huet dësem awer entgéintgehalen an an der 95. Minutt huet Bielefeld mam 2:0 duerch de Kerschbaumer alles kloer gemaach.