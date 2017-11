Hamburg - Hoffenheim 3:0



An der éischter Halschent war den HSV déi besser Equipe an hat d'Heft gréisstendeels an der Hand. Mee an der zweeter Minutt hätt awer Hoffenheim mat 1:0 missen a Féierung goen. Den Zuber spillt eng Pass vu riets an d'Mëtt op de Gnabry, deen awer aus 9 Meter laanscht de Goal schéisst. 4 Minutte méi spéit stoung et dann 1:0 fir d'Heemequipe. Den Douglas Santos passt vu lénks virun de Goal, den Akpoguma well klären mee bréngt de Ball awer am eegene Goal ënner. Dono war den HSV dominéierend ouni sech awer zwéngend genuch ze sinn. Hoffenheim ass réischt zum Schluss vun der éischter Halschent besser ginn a konnten sech puer Chancen aspillen.No der Paus war den HSV awer nees déi besser Equipe a konnten sech ëmmer nees Goalchancen erausspillen. No enger Auswiesselung vun Hoffenheim, huet de Kostic bei engem Fräistouss aus 30 Meter einfach mol ofgezunn an domat jidereen iwwerrascht. Mat engem Opsetzer konnt en dann och de Baumann iwwerwannen. An der 88. Minutt konnt d'Heemequipe dann alles kloer maachen an huet duerch de Jung den 3:0 markéiert. No enger Flank leet den Diekmeier de Ball op de Jung, deen aus 11 Meter säin éischte Goal an der Bundesliga schéisse konnt. Soumat gewënnt den HSV dann awer iwwerraschend däitlech mat 3:0 géint Hoffenheim.