Diddeleng - Déifferdeng 0:0

Am Ufank vun der Partie hu sech béid Equippen als éischt mol ofgetaascht. Mee an der 12. Minutt gouf et dunn déi éischt gutt Chance fir Diddeleng. Den Turpel gouf an d'Déift geschéckt mee säi Schoss ass laanscht de Goal gaangen. Och dono war Diddeleng déi besser Equipe an huet et ëmmer nees mat laange Bäll probéiert. De Sinani, Er Rafik an Turpel hunn de de Patrick Worré ëmmer nees a Gefor bruecht mee et ass awer mat engem 0:0 an d'Paus gaangen.Och no der Paus ass Diddeleng déi besser Equipe bliwwen an se haten de Match an der Hand. An der 63. Minutt konnt de Worre e Schoss vum Dikaba paréieren. No engem Handspill vum Schnell am Strofraum, gouf et en Eelefmeter fir Déifferdeng mee deen huet de Caron laanscht de Goal gesat. Och dono ass kee Goal méi gefall an et ass beim 0:0 bliwwen.

Nidderkuer - Hueschtert 1:1

Laang Zäit vun der éischter Halschent war de Match ausgeglach. Mee mat der éischter Chance konnt Nidderkuer a Féierung goen. An der 33. Minutt spillen déi Nidderkuerer e schéine Spillzuch bei deem dem Schneider säi Schoss ofgefälscht gëtt an iwwert de Pleimling an de Goal flitt. Dono hunn se dann nach eng kéier opgedréint a ware kuerz virum 2:0 ier et dann awer an d'Paus gaangen ass.An der 65. Minutt konnt de Pomponi awer den Ausgläich fir Hueschtert schéissen. De Flauss wollt de Ball fort schéissen mee rutscht awer aus a sou brauch de Pomponi just an den eidele Goal ze schéissen. Et ass dunn och beim 1:1 bliwwen.

Rouspert - Racing 0:2

Zu Rouspert sinn d'Gäscht verdéngt mat enger 2:0-Féierung an d'Paus gaangen. An der 19. Minutt konnt de Bernardelli no engem Fräistouss vum Da Mota de Ball an de Goal käppen. Och dono ass Racing déi besser Equipe bliwwen a konnten no 28 Minutten op 2:0 erhéijen. No engem Corner käppt de Shala op d'Laat, de Ball kënnt zeréck an de Nakache brauch de Ball just iwwert d'Linn ze drécken.No der Paus war Rouspert méi engagéiert an huet probéiert den Uschloss ze fannen. Mee daat ass hinnen awer net gelongen a vill geschitt ass och net méi. Sou ass et dann beim 0:2 bliwwen.

Rodange - Fola 0:3

Zu Rodange ass d'Fola mat engem Goal Avantage an d'Paus gaangen. An der 9. Minutt gouf et déi éischt Goalchance nodeems de Seydi de Ball op de Sacras ginn huet mee deen huet laanscht de Goal geschoss. An der 15. Minutt huet dunn missen de Mersch blesséiert ausgewiesselt ginn an d'Ambulanz huet souguer misse geruff ginn. No 30 Minutten konnt de Sacras d'Fola dann awer mat 1:0 a Féierung bréngen. Säi Schoss schléit am laangen Eck an. Rodange huet awer weiderhin gutt matgehalen mee et ass awer mam 0:1 an d'Paus gaangen.Direkt no der Paus konnt d'Fola duerch den Hadji op 2:0 erhéijen. Eng onglécklech Pass vum Makasso fënnt den Hadji an dee léisst dem Goalkeeper keng Chance. Zum Schluss vun der Partie konnt den Hadji dann nach den 3:0 markéieren.

Rm Hamm Benfica - Stroossen 1:1

Zu Hamm war et an der éischter Halschent e ganz schwaache Match tëscht deenen zwou Equippen. D'Kombinatiounen hunn meeschtens net geklappt a sinn beim Géigner gelant. Sou ass och wéi aus dem näischt den 0:1 an der 17. Minutt gefall: Eng Flank aus dem Halleffeld fënnt den Dos Santos dee ganz eleng steet an ouni Problemer an de Goal käppt. Mee 8 Minutte méi spéit konnt Hamm ausgläichen. No engem Fräistouss an d'Mëtt, konnt de Mokrani aus dem Gewulls eraus den 1:1 markéieren.Och an der zweeter Halschent ass et en onspektakuläre Match bliwwen an d'Endresultat war 1:1.

Munneref - US Esch 3:0

An der Paus louch Munneref scho mat 3:0 géint den Tabelleleschten a Féierung. An der 25. Minutt konnt de Ketlas den 1:0 markéieren. Eng flaach Pass vum Cabral an de Strofraum huet dëse fonnt an deen dréckt de Ball iwwert de Goal. No 43 Minutten gëtt de Cabral rëm vu riets an d'Mëtt, des kéier steet do de Bekkouche a kann den 2:0 markéieren. Nemmen 2 Minutte méi spéit ass et rem de Ketlas deen alt nees eng kéier vum Cabral an Zeen gesat gëtt an elleng virum Goalkipp keng Problemer huet.US Esch war och an der zweeter Halschent ënnerleeën a verléiert verdéngt mat 0:3. Munneref huet et dono awer net méi gepackt nach e Goal ze schéissen.D'Partie Jeunesse géint Péiteng gëtt um 18.00 Auer gespillt.