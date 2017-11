I'm very proud the #Raiders brought back memories of this rivalry! pic.twitter.com/omwtiyYwuK — AFL GODFATHER (@NFLMAVERICK) November 27, 2017

En Donneschdeg war Thanksgiving, e grousse Feierdag an den USA. Dowéinst goufen do schonn direkt 3 Matcher gespillt. D'Chargers konnte sech bei de Cowboys mat 28:6 duerchsetzen, d'Vikings hunn d'Lions 30:23 geklappt an d'Giants verléieren 10:20 bei de Redskins.E richtege Spëtzematch gouf et tëscht de Saints an de Rams. Zu Los Angeles stounge sech béid Equippe géintiwwer an d'Saints hunn eng éischten Néierlag zanter 9 Matcher missen astiechen. 20 op 26 verléiere si géint d'Rams.D'Packers haten et dogéint bal gepackt, déi dominant Steelers ze klappen, mat am leschte Quarter konnten d'Steelers de Match nach dréinen an 31:28 gewannen.10 Victoiren an 1 Néierlag gëtt et dogéint aktuell fir d'Eagles, déi hir Dominanz beim 31:3 géint d'Bears konnten ënner Beweis stellen.An engem haarde Match setze sech d'Raiders 21:14 géint d'Broncos duerch. Grad eng ganz onfair Zeen huet hei erausgestach, wéi de Crabtree (Oakland) an den Talib (Denver) unenee gerode sinn a sech zerklappt hunn. Dat huet zu enger gréisserer "Rudelbildung" gefouert, woubäi den Jackson (Oakland) och nach en Arbitter gestouss huet. Resultat: Déi dräi Spiller goufen disqualifizéiert an hu missen den Terrain verloossen.E Méindeg den Owend spillen d'Texans nach bei de Ravens.- Detroit Lions 30:23- Dallas Cowboys 28:6New York Giants -10:20- Indianapolis Colts 20:16Chicago Bears -3:31- New York Jets 35:27Miami Dolphins -17:35Tampa Bay Buccaneers -20:34Cleveland Browns -16:30- Kansas City Chiefs 16:10- San Francisco 49ers 24:13New Orleans Saints -20:26Jacksonville Jaguars -24:27Denver Broncos -14:21Green Bay Packers -28:31Aktuell wieren d'Steelers, d'Patriots, d'Eagles an d'Vikings direkt an der Divisonal Round vun de Playoffs. D'Bills, d'Titans, d'Jaguars an d'Chiefs missen an der AFC an d'Wild Card Round, d'Falcons, d'Panthers, d'Rams an d'Saints an der NFC.Da gouf och nach zu Lëtzebuerg American Football gespillt. Hei konnte sech d'Steelers vun Diddeleng an engem Frëndschaftsmatch 34:26 géint d'Limburg Shotguns duerchsetzen.