D'Nummer 81 op der Welt an Davis-Cup-Gewënner vun 2017 wäert déi nächst Saison vill an der Struktur zu Lëtzebuerg trainéieren.

Interessante Passage en Dënschdeg an engem Artikel an der franséischer Sportzeitung l‘Equipe iwwert e franséisch Tennisspiller, deen de Weekend nach den Davis-Cup mat der Grande Nation gewonnen huet. Dora steet, datt de Pierre Hugues Herbert, deen am Dubbel un der Säit vum Richard Gasquet de virentscheedende Punkt fir Frankräich gemaach hat, d‘nächst Joer e groussen Deel vun der Saison an der Struktur LetzServ vum Gilles Muller trainéiert. Als Trainer ass virun allem de Monegass Benjamin Balleret op der Proffitour virgesinn.



