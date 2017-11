Och wann de Bayern-President Uli Hoeness op der Generalversammlung vum Veräin eng méiglech Verlängerung ugekënnegt hat, kënnt et net dozou.

Sport: Am meeschte gelies

De Jupp Heynckes bleift no dëser Saison net Trainer beim FC Bayern München. Dat huet um Dënschdeg och de Karl-Heinz Rummenigge confirméiert, nodeem den Trainer selwer dat no der Néierlag géint Gladbach e Samschdeg schonn ugedeit hat. Nach de Weekend op der Generalversammlung vum FC Bayern hat de President Uli Hoeness jo gesot, et wär méiglech, dass de Jupp Heynckes nach ee Joer géif drunhänken.