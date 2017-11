Inclusioun duerch Sport gëtt zu Esch konkret gelieft. Hei sinn d'Kanner aus dem Fondamental an déi Jonk vun der APEMH an dem Tricentenaire zesummen aktiv.

Am Kader vun der Chancegläichheetspolitik gouf virun e puer Joer zu Esch de Projet vun der Inclusioun tëscht behënnerten a valide Mënschen lancéiert. Duerch de Sport leeft zanterhier en Austausch tëscht Kanner aus dem Fondamental a de Leit mat Behënnerungen aus Institutiounen.





A verschiddene Sport-Ateliere gëtt zesumme geschafft. Déi valid Kanner gesinn esou, wat et bedeit, mat enger Behënnerung ze liewen an déi Jonker mat spezielle Bedürfnisser ginn integréiert. Eng ronn 100 Kanner huelen all Woch un dësem Projet deel. Doduerch entstinn tëscht de Kanner an de jonke Leit Frëndschaften a sozial Kontakter.