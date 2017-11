© Maya a Robert Straus / RTL (Archiv)

De leschte Weekend war fir d'Lëtzebuerger Basket-Hären-Nationalequipe den Optakt an der Pre-Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft 2021. Och 3 Deeg no der knapper Néierlag a Portugal trauert een der verpasster Victoire nach e bëssen no, ma trotzdem muss een op eng richteg gutt Leeschtung och houfreg sinn.

Basket EM-Quali / Reportage Jeff Kettenmeyer



Wuel keen hätt esou richteg dru gegleeft, datt d'Lëtzebuerger Basket-Hären eng reell Chance a Portugal hätten.

Et schéngt awer, wéi wann d'Portugisen d'FLBB-Formatioun am Ufank op déi liicht Schëller geholl hätten, dëst gouf däitlech bestrooft, an d'Lëtzebuerger waren an der Paus 23 Punkte vir.



Am Basket wuel vill, ma awer keng Welt, a géint e Géigner vum Niveau wéi Portugal kann et ebe séier goen.

Trotzdem trauert och de Nationaltrainer Ken Diederich eng verpasster Chance op d'Victoire nach e wéineg no.



Et hat een eng fantastesch éischt Hallschent, et huet ee gutt getraff an d'Portugisen hunn net getraff. Wann s de dann awer 23 Punkte vir bass, wëlls de natierlech och gewannen, esou den Nationaltrainer. Et weess een awer, datt op deem Niveau e Basketsmatch schwéier ass, fir iwwer d'Zäit ze bréngen. Et hat een d'Chance ze gewannen, dat esouguer mam leschte Ball, mä et war net duergaangen. Den Trainer mécht senge Spiller do kee Virworf, ma hinnen ass eng Chance duerch d'Fanger gerutscht.



An der Paus dierft et bei de Portugisen e bësse méi haart gewiescht sinn, op alle Fall hu si an der zweeter Hallschent ee ganz anert d'Bild gewisen.



D'Portugisen haten 12 Profien um Terrain, haten en Avantage an der gréisst an hunn an der zweeter Hallschent direkt 12 Dräier getraff. An awer hunn d'Lëtzebuerger Moral gewisen a si sinn nach eng Kéier erëmkomm, mä et sollt net duergoen. De Ken Diederich gesäit et elo éischter esou, datt d'Portugisen de Match gewonnen hunn an net d'Lëtzebuerger de Match verluer.



Mat 71-71 ass et an d'Verlängerung gaangen, an do konnte sech d'Portugisen um Enn mat 91 op 85 duerchsetzen.

Datt d'Lëtzebuerger op dësem Niveau kënne mathalen, ass erstaunlech, dat souguer ouni Haaptpilieren, wéi Tom Schumacher a Samy Picard. Den Éischtgenannten dierft awer am Februar heiheem géint Zypern nees dobäi sinn.

Bis dohin wäert nees de Championnat am Virdergrond stoen, an do kënnt et ënnert anerem dëse Weekend zum Duell vun den zwee Finaliste vu leschter Saison, der Amicale Steesel an de Musel Pikes.