D'Lëtzebuerger Football Federatioun an de Manuel Cardoni schaffen an Zukunft nach méi no zesummen. Nieft senger Funktioun als Trainer vun der U19 an U21, déi e schonns hat, soll hie sech zesumme mam Reinhold Breu ëm individuell Trainingen an der Footballschoul këmmeren.

De Manu Cardoni wäert och mat de jeeweilege Clibb aus dem Ausland an deene Lëtzebuerger Jugendspiller aktiv sinn een Echange sichen, a vun der nächster Saison un och Deel vun der Ausbildung vun de Jugendtrainer sinn.