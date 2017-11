Portrait vun der Boxerin Caroline André (29.11.2017) E Sonndeg trëtt d'Profi-Boxerin zu Rëmeleng bei enger Boxgala un. RTL war beim leschte seriöen Training mat dobäi.

De Boxsport ass eng Passioun vum Caroline André, zu där déi haut 36 Joer al Athletin vum Rëmelenger Veräi virun 12 Joer fonnt huet. Fir d'éischt huet d'Lëtzebuergerin als Amateur geboxt, éier si am Joer 2013 hir éischt Profi-Lizenz ugefrot huet.Trainéiert gëtt zesumme mat Männer. E Méindeg gouf mam Trainer Arnold Gastauer nach eng Kéier e sougenannte Pratzentraining, fir un der Deckung an der Konditioun ze schaffen, gemaach. Elo steet virun allem Rou um Programm, fir déi 6 Wochen intensiv Virbereedung ze verdauen. De laangjäregen Trainer gesäit vill Positives u senger Boxerin.E Sonndeg ass et esou wäit, da steet d'Lëtzebuerger Polizistin am Réng a boxt hire 6. Profi-Kampf, een Dram vun hir wär et eng kéier ëm en Europa- resp. Weltmeeschtertitel ze boxen, eng Ufro gouf et schonn am Oktober, dat war awer ze kuerzfristeg. Mat enger Victoire e Sonndeg kéint villäicht nees deen een oder anere Manager zu Lëtzebuerg uklappen.