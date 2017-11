© RTL Radio Lëtzebuerg / Serge Olmo

D'Red Boys Déifferdeng an den HC Bierchem hu sech eng enk Partie geliwwert, an där et ëmmer nees hin an hier gaangen ass. No 60 Minutten deele béid Equippe sech en 32:32-Remis.D'Lokalequipe hat de bessere Start an d'Partie erwëscht a loung no 15 Minutte mat 9:6 a Féierung. No 25 Minutten hat een de Virsprong op 5 Goaler ausgebaut an et stoung 16:11. An de leschte Minutte virun der Paus ass Bierchem awer zeréck komm, sou datt et mat engem 16:16 an d'Vestiaire gaangen ass.No der Paus ass et serréiert bliwwen. No 40 Minutte stoung et 20:20 gläich. Et koum dunn eng ganz hektesch Phas, wou d’Red Boys ganz vill mat den Arbitter diskutéiert hunn. Bierchem huet konzentréiert weider gespillt an hat sech no 50 Minutten e Virsprong vu 5 Goaler erausgespillt. D'Red Boys konnten de Réckstand awer nees verkierzen a n e puer Sekonne viru Schluss ass hinnen den 32:32 nach gelongen. Béid Equippe ginn domadder mat engem Remis ausernaner.

Di bescht Marqueure waren di Déifferdenger Knez a Kratovic mat 6 Goaler.