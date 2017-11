De Laurent Jans am Asaz mat der Lëtzebuerger Footballnatonalequipe. © pressphoto (Archiv)

Waasland-Beveren konnt sech géint Eupen mat 2:0 behaapten. De Laurent Jans stoung déi komplett 90 Minutte fir säi Veräin um Terrain.Den Anthony Moris huet mat Mechelen d'Seegelen an der Aachtelsfinall misse sträichen. No Eelefmeterschéisse verléiert Mechelen mat 5:6 géint Genk. De Lëtzebuerger Keeper ass net an den Asaz komm.Am franséische Championnat ass e Mëttwoch den Owend och gespillt ginn. Metz verléiert fir de Kont vum 15. Spilldag 0:3 géint Olympique Marseille. De Chris Philipps souz bei deene Metzer op der Bänk, ass awer net an den Asaz komm.Besser ass et schonn en Dënschdeg fir de Christopher Martins mat Bourg-Péronnas an der Ligue 2 gelaf. D'Equipe vum Lëtzebuerger Nationalspiller gewënnt 4:0 géint US Orléans. De Martins hat an der 77. Minutt fir den 3:0 gesuergt.