E Mëttwoch den Owend gouf am engleschen an am franséische Championnat gespillt an a Spuenien waren et d'Retourmatcher vun der 4. Ronn an der Copa del Rey.

Premier League

Am englesche Championnat konnt sech den Tabelleleader Manchester City mat 2:1 géint Southampton duerchsetzen. An der 47. Minutt waren d'Haushären duerch e Goal vum De Bruyne a Féierung gaangen. An der 75. Minutt konnten d'Gäscht reagéieren an de Romeu huet fir den 1:1 gesuergt. Sekonne viru Schluss konnt ManCity d'Partie nach eng Kéier dréien. No viraarbecht vum De Brunye huet de Sterling an der 6. Minutt vun der Nospillzäit nach den 2:1 geschoss. An der Tabell behalen si domadder 8 Punkten Avance op Manchester United.Arsenal huet géint den Opsteiger Huddersfield Town eng souverän Victoire gefeiert. Den Giroud huet gläich dräi Mol getraff, donieft waren et nach Goal vum Lacazette an dem Sanchez.Liverpool war op Besuch bei Stoke City a konnt duerch eng 3:0-Vitoire, déi 3 Punkte mat heem huelen. An der 17. Minutt hat de Mane seng Equipe a Féierung bruecht, ier de Salah mat Goaler an der 77. an 83. Minutt fir d'Decisioun gesuergt huet. Liverpool klëmmt duerch dës Victoire an der Tabell op déi 5. Plaz.Donieft huet e Mëttwoch den Owend nach Chelsea 1:0 géint Swansea City gewonne, Bournemouth zitt mat 1:2 géint Burnley de Kierzeren an Everton klappt West Ham United mat 4:0.

Ligue 1

Am franséische Championnat huet Paris St. Germain e Mëttwoch den Owend déi 5. Victoire noenee gefeiert. D'Equipe ronderëm den Neymar, Mbappé a Co huet sech 2:0 géint Troyes behaapt. An der 41. Minutt hat de Cavani nach en Eelefmeter donieft gesat. An der 73. Minutt soll dunn awer den 1:0 fir de PSG falen. Den Neymar huet de Ball an de Goal gesat. An der 90. Minutt ass dem Cavani no sengem mëssgléckten Eelefmeter dach nach e Goal gelongen. No Viraarbecht vum Neymar huet hie fir den 2:0 an d'Schlussresultat gesuergt.An der Tabell huet de PSG weider 10 Punkten Avance op den Olympique Marseille. Si hu mat 3:0 zu Metz gewonn. De Chris Philipps souz op der Bänk vu Metz.Monaco huet sech zu Nantes misse mat 0:1 geschloe ginn. Fir d'Equipe vum Gérard Lopez gouf et 3 wichteg Punkte beim Olympique Lyon. Lille gewënnt mat 2:1. Mat 15 Punkte steet een den Ament op der Relegatiounsplaz. Metz ass d'Schlussliicht mat nëmme 4 Punkten.

Copa del Rey

Den FC Barcelona an den Atlético Madrid stinn an der Aachtelsfinall vun der Copa del Rey. Nom 3:0 am Allermatch géint Murcia huet den FC Barcelona och am Retourmatch näischt ubrenne gelooss a sech mat enger klorer 5:0-Victoire fir déi nächst Ronn qualifizéiert. Den Atlético war am Allermatch géint Elche net iwwert en 1:1 erauskomm. E Mëttwoch den Owend huet ee mat engem 3:0 awer fir kloer Verhältnisser gesuergt.Eng Ronn weider sinn ënnert anerem och Real Madrid, Levante a Sevilla.