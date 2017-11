De Weekend stinn déi national Meeschterschaften am Schwammen um Programm. Geschwomme gëtt zu Déifferdeng am 25-Meter-Basseng.

© pressphoto (Archiv)

Mat dobäi wäert dann och de Raphaël Stacchiotti sinn, dee sech fir dës Meeschterschaften dann och ee ganzt speziellt Zil gesat huet. De Sportzaldot wäert op all de 17 Strecken un den Depart goen, an dat och mam Zil dës Strecken ze gewannen, eppes wat de Pit Brandenburger op d'mannst op de Crawl-Strecke versicht ze verhënneren.





De Raphaël Stacchiotti ass ëmmer gutt fir Iwwerraschungen. De 25 Joer ale Sportzaldot wäert nämlech bei den nationale Meeschterschaften dëse Weekend op alle méigleche Strecken un den Depart goen.

Jo dat sinn der schonn eng ganz Partie, 17 eenzel Strecke sti bei der Männer, wéi bei de Fraen um Programm. Vu 50 bis 1500 Meter an dat am Crawl, Réck, Brasse a Papillon, souwéi am 4 Nages ginn Titele verdeelt.

De Raphaël Stacchiotti, deem seng Haaptdisziplin jo bekanntlech de 4 Nages ass, beherrscht deemno all Schwammstil, et ass dann awer eng Première, dass den Olympionik bei engem nationale Championat op alle Strecke wäert un den Depart goen.

Aktuell huet de Raphaël Stacchiotti 53 Titelen am Eenzel op nationale Meeschterschaften am 25-Meter-Basseng gewonnen, eng Zuel, déi, wann et dem Schwëmmer no geet, dëse Weekend nach kräfteg wäert an d'Luucht goen.

De Raphaël Stacchiotti spiert sech ob alle Fall a ganz gudder Form, dat och well dee rezente Stage mat den däitschen Top-Schwëmmer an der Sierra Nevada ganz positiv verlaf ass.

Et dierf een deemno gespaant sinn, wéi de Raphaël Stacchiotti de Weekend op d'Konkurrenz vum Pit Brandebuerger reagéiere wäert. Ee Pit Brandenburger, dee sech fir d'Europameeschterschaft Enn dës Jores qualifizéiere wëll.

Vun e Samschdeg de Moien u ginn zu Déifferdeng am Aquasud fläisseg Lëtzebuerger Championstitele gesammelt.



Wéi sech d'Top-Athlete Stacchiotti a Brandenburger wäerten aus der Affär zéien, gitt Dir de ganze Weekend iwwer op der Télé souwéi um Radio gewuer.