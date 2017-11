Den VC Strossen verléiert och de Retour-Match an den 1/16els-Finallen vun der Coupe d'Europe am Volleyball.

Nodeems et d'lescht Woch zu Stroossen eng 1-3-Défaite géint d'Bulgaren vu Levski Sofia gi war, hunn déi Stroossener e Mëttwoch den Owend zu Sofia, no bësse méi wie enger Stonn Spillzäit an 3 Sätz mat 25-13, 25-15 a 25-19 de Kierzeren gezunn.