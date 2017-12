Sport: Am meeschte gelies

Besonnesch grouss ass d'Spannung natierlech an den 32 Länner, déi derbäi sinn. Um 16 Auer eiser Zäit fänkt déi Mega-Show am Kreml un, och de Wladimir Putin ass derbäi.

8 Virronne-Gruppe gëtt et a 4 Dëppen, aus deene gezu gëtt. Am Grupp A steet Russland elo schonn als éischt Equipe fest. Déi aner 7 Equippen am éischten Dëppen, dorënner och de Weltmeeschter Däitschland, ginn dono fir déi aner Virronne-Gruppen ausgeloust.

An all Grupp spillt op d'mannst eng Equipe aus Europa. Méi wéi zwou Europäescher pro Grupp däerfen et allerdéngs net sinn.

750'000 Fans hunn da schonn Ticketen fir d'WM d'nächst Joer, iwwer d'Hallschent ass a Russland verkaf ginn.

En Dënschdeg fänkt elo eng weider Prevente vun Ticketen un, wou een dann och Teamtickete kritt, zum Beispill also d'Matcher vun der däitscher Equipe oder den Englänner ka kucke goen.