1000 Lëtzebuerger Supporter beim Duell Jeff vs. Jeff (30.11.2017) De leschte Sonndeg koum et an er 2. Bundesliga zum historeschen Duell tëscht den 2 Lëtzebuerger Trainer Jeff Strasser a Jeff Saibene.

De Jeff an de Jeff, zesummen hu si 162 Lännermatcher um Bockel an allebéid hu se déi legendär EM-Kampagne 1994/1995 mat 3 Victoiren als Nationalspiller materlieft.Elo si si Konkurrenten, als Trainer an der 2. däitscher Bundesliga, en Novum an der Geschicht vum Lëtzebuerger Football. A wann de Jeff vu Bielefeld um Betzenberg beim Jeff vu Kaiserslautern op Besuch ass, da loosse sech d'Lëtzebuerger Supporter dat net entgoen. Eng ganz Partie Bussen a Privatautoen hate sech de leschte Sonndeg aus dem Grand-Duché op de Wee a Richtung Kaiserslautern gemaach.1.000 Lëtzebuerger Supporter fir en aussergewéinlechen Zeenario, deen och op Sky a Bild an Toun festgehale gouf.Och de Jan Schneidewind hat sech op de Betzenberg deplacéiert, krut allerdéngs e faden Däiwelsmenu servéiert, och wann déi éischt Chance op de Kont vun der Lokalequipe goung. E Stréifeier vum 1. FCK, duerno huet d'Equipe vum Saibene d'Soen um Terrain iwwerholl. Kuerz virun der Paus konnt ee mat 1:0 a Féierung goen, och wa Lautern no der Paus gekämpft huet, ass de KO quasi mam Schlusspëff komm.D'Arminia Bielefeld, déi déi lescht Saison mat engem Been an der Regionalliga stoung, steet elo mat engem Lëtzebuerger Trainer op der 6. Plaz an der Tabell. Kaiserslautern steet op der leschter Plaz.2 Mol Jeff awer nëmmen ee Chef an dee sëtzt zu Bielefeld op der Trainerbänk. De Saibene ass déi lescht Saison op der Alm een ähnlechen Challenge ugaangen, wéi säin Homolog dës Saison zu Lautern.De Jeff Saibene huet sech zu Bielefeld als Trainer bannent kuerzer Zäit en Numm gemaach. De Jeff Strasser zu Lautern als Spiller och. Als Trainer? Do schafft dee Laangen den Ament nach drun.