© Franky Hippert / RTL Radio Lëtzebuerg

Op der Tribün kann ee vun 20.30 Auer un, ënnert anerem bei der Live Emissioun, déi bei de Kollegen vun der Télé iwwerdroe gëtt, derbäi sinn. Donieft hunn d'Leit d'Chance bei der After-Show-Party mat dobäi sinn. De But dovunner ass et, datt et tëscht dem Sportler, senge Supporter a senge Partner zu engem Austausch kënnt, sou de Gilbert Neumann, Direkter vun der Coque.



39 Euro kascht den Ticket fir den nächsten Donneschdeg op der Tribün an der Coque bei der Sportler-Gala mat derbäi ze sinn.



Dës Kéier sinn et 14 Sportler, 9 Sportlerinnen a 6 Equippen, dorënner och d'Titelverdeedeger Gilles Muller, Christine Majerus an d'Dammendëschtennisnationalequipe.



De Prix du jeune espoir ass fir de Footballspiller Vincent Thill an d'Schwëmmerin Monique Olivier.



De Präis Sport an Handicap ass fir de President vun de Paralympics Marc Schreiner. De Prix d'honneur kréien de Yonas Kinde an de Pierre Gricius.



An de Fair-Play Präis geet un de François Wies.



Nei ass dëst Joer de Präis fir den Exploit vum Joer. Hei kënn Dir ofstëmmen an decidéieren, wie soll geéiert ginn.



LINK: Den Exploit vum Joer 2017 - Groussen online Voting