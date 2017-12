© pressphoto.rtl.lu

Hei ka sech den HBD mat 33:13 zu Dikrech duerchsetzen. An der Paus stoung et schonn 20:5 fir d'Gäscht aus Diddeleng. Bei den Diddelenger hunn den Alexsiej Szychzkow mat 8 Goaler, souwéi den Romuald Murera an den Tom Klohe mat béid 5 Goaler erausgestach. Beschte Butteur fir déi Dikrecher war den Veli Kurtisi, dee 4 Mol, dovunner 2 siwe Meter, getraff huet.Mat wéinege Strofe sinn d'Arbitter Rauchs a Linster auskommen, déi den Dikrecher 1 Mol Giel an 2 Mol 2 Minutte gepaff hunn, a bei Diddeleng 2 Gielkaarten an 3 Mol 2 Minutten.