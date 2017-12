D'Armenia war no 45 Minutten net onverdéngt vir, nom 1:0 vum Putaro. D'Equipe vum Jeff Saibene war awer wackeleg an der Defensiv.An der 2. Halschent war et awer ee Festival vu Bielefeld: den 2:0 duerch den Dick. Den Hartherz mécht den 3:0 an der 62. Minutt, de 4:0 duerch de Kerschbaumer no enger Virlag vum Prietl. An de 5:0 war ee Kappball vum Klos an der 85. Minutt.Bielefeld sinn elo déi 5. an der Tabell.Béid Equippen hu Gas ginn an der 1. Halschent an hatten allebéid Occasiounen. Um Enn war et wéi sou dacks am Keller vun der Tabell: Et gi keng Goaler geschoss.An den zweete 45 Minutten sollt sech dat awer änneren. An der 56. kritt de Wittek no engem Fräistouss de Ball virun d'Féiss a mécht den 1:0 fir Heidenheim. Mee d'Äntwert vum 1. FCK koum direkt oder bal: An der 58. Minutt käppt de Spalvis den 1:1.Leider sollt et den nämmlechte Spalvis sinn, deen an der 66. eng rout Kaart krut, well hien no enger Eelefmeter-Decisioun ee Géigespiller gestouss hat. Den Eelefmeter huet den Schnatterer eragemaach fir den 2:1. An der 80. huet de Feick ee Selbstgoal geschoss: 2:2. An der 91. Minutt koum et awer zu engem direkte Fräistouss, nees duerch de Schnatterer. 3:2, de Score um Enn.Kaiserslautern bleift domatter Tabelleleschten.E Freideg den Owend ass och nach deam Asaz. Hie war awer net an der Startformatioun. An der 2. Divisioun an Holland kritt d'Equipe vum Lëtzebuerger Nationalspiller et auswäerts um 20 Auer mam SC Cambuur-Leeuwarden ze dinn.