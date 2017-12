Am Kellerduell hunn den Hamburger SV a Freiburg de Schwéierpunkt op Defensive geluecht. Resultat war eng Nullnummer am Schwarzwaldstadion zu Freiburg. Den HSV ass elo op der 15., Freiburg op der 16. Tabelleplaz.Um 15. Spilldag an der Serie A huet Neapel 0:1 géint d'Juve veluer no engem Goal an der 13. Minutt vum Higuain.Am portugisesche Championnat huet de Sporting géint Belenenses an enger Partie fir den 13. Spilldag 1:0 gewonn no engem Goal vum Dost an der 12. Minutt.