Hie gëtt domadder Nofolger vum Georges Menster, deen Ufank der Saison beim Ofsteiger iwwerholl hat. Um leschte Weekend gouf et eng 0:10 Néierlag géint Wolz. Fir de Georges Menster war et déi éischt Trainerstatioun op dem Niveau.Aktuell steet den Ofsteiger, dee sech am Barragematch Hueschtert huet misse geschloe ginn, op der 6. Plaz an der Éierepromotioun. Um Sonndeg musse si géint Mamer untrieden, déi nëmmen eng Plaz méi schlecht klasséiert sinn.