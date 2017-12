De Weekend sinn d'Biathleten zu Östersund a Schweden am Asaz. E Freideg den Owend konnt sech d'Denise Herrmann d'Victoire am Sprint sécheren.

© afp

E Freideg den Owend gouf et bei den Dammen eng Première. Déi däitsch Denise Herrmann stoung fir d'éischte Kéier bei engem Biathlon-Weltcup ganz uewen um Podium.Déi 28 Joer al Sportlerin war eréischt déi lescht Saison vum Laanglaf bei de Biathlon gewiesselt.E Freideg den Owend konnt sech d'Denise Herrmann am Sprint iwwer 7,5 Kilometer trotz engem Feeler behaapten. Si hat eng Avance vu 15,2 Sekonnen op d'Justine Braisaz aus Frankräich an 19,6 Sekonnen op d'Julia Dschima aus der Ukrain. Allebéid ware si feelerfräi bliwwen.