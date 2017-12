© afp

Bei der iwwerraschender Victoire vum Cornelia Hütter an der Descente zu Lake Louise an den USA sinn d'Lichtensteinerin Tina Weirather an d'Amerikanerin Mikaela Shiffrin op de Podium gefuer.Fir e Schreckmoment huet d'Lindsey Vonn gesuergt, si ass nämlech gefall. D'US-Speedqueen war ënnerwee eng nei Beschtzäit opzestellen, ier si sech am leschten Deel vun der Streck bei enger Well net méi op de Been konnt halen. D'Lindsey Vonn ass an de Netzer gelant, ma konnt sech selwer befreien an ass op de Schi an d'Zil fueren.Vun hire 77 Weltcup-Victoiren, huet d'Lindsey Vonn der 18 zu Lake Louise gefeiert. Um Freideg ass wéinst hirer Chute keng weider dobäi komm. Zum Gléck huet si sech net blesséiert. D'Amerikanerin hat sech nämlech bei der WM am Februar schwéier um Knéi blesséiert an hat hire Comeback eréischt am Oktober beim Weltcup zu Sölden gefeiert.D'Hären, déi waren e Freideg den Owend zu Beaver Creek och an den USA am Asaz. Am Super-G konnt sech den Éisträicher Vincent Kriechmayr behaapten. Op d'Plazen 2 an 3 sinn den Norweger Kjetil Jansrud an den Éisträicher Hannes Reichelt gefuer.