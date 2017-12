De Julien Henx © Pedro Venancio (Archiv)

De Julien Henx ass op de franséische Meeschterschaften am Schwammen am 25-Meter-Baseng richteg gutt drop a verbessert um Samschdeg schonn nees e Lëtzebuerger Rekord. No de 50 Meter Crawl e Freideg war et um Samschdeg un de 50 Meter Papillon.Den Athlet aus der Elittesport-Sektioun vun der Arméi schléit no 23 Sekonnen an 58 Honnertstel un a verbessert säin ale Rekord vu virun 2 Joer zu Diddeleng ëm 26 Honnertstel.Mat dësem Chrono huet sech den Henx och zu Montpellier fir d'A-Finall qualifizéiert.