D'FLF huet matgedeelt, datt d'Partie an der ieweschter Divisioun e Samschdeg tëscht dem RM Hamm Benfica an dem Racing wéinst den Terrainskonditiounen ofgesot ass.Fir de Match Rodange géint Nidderkuer gëtt nach gekuckt, dee steet also nach op der Kipp.Da sinn och alleguerten d'Jugend- an d'Dammematcher vun haut annuléiert.Wéi et muer um Sonndeg weidergeet, decidéiert déi Lëtzebuerger Footballfederatioun um Sonndeg de Moien.