Well keen Arbitter do war, gouf de Match tëscht Luerenzweiler an dem Leader Fenteng verluecht.

Luerenzweiler a Fenteng konnten net spillen. Walfer klappt Péiteng kloer mat 3:0.

Hären

Luerenzweiler - FentengDe Match tëscht Luerenzweiler a Fenteng ass net gespillt ginn, well een Arbitter gefeelt huet an de Fentenger Club sech geweigert huet mat nëmmen engem Arbitter ze spillen.Bartreng - StroossenHei läit eis nach kee Resultat vir.- Péiteng 3:0 (25:22; 25:22; 25:20)De Match tëscht Walfer a Péiteng war de Match tëscht dem Leschten an den Zweetleschten an der Tabell. Péiteng konnt bis elo nëmmen zwee Sätz gewannen dës Saison an um Samschdeg sollt do keen derbäi kommen, well si verléieren 0:3 géint Walfer a sti relativ ofgeschloe schonns mat 10 Punkte Retard op Walfer op der leschter Plaz.

Dammen

- Péiteng 3:0 (25:12; 25:6; 25:11)Den Tabelleleader vu Walfer huet ganz kuerze Prozess mat der Equipe vu Péiteng gemaach. Si hunn a kengem Saz Eppes ubrenne gelooss a gewanne ganz kloer mat 3:0 géint d'Péitenger Dammen, déi iwwer déi dräi Sätz nëmmen 29 Punkte markéiere konnten.Mamer -0:3 (15:25; 18:25; 22:25)D'Damme vu Stroossen wannen um Samschdeg mat 3:0 géint Mamer an halen domadder den Uschloss un d'Dikrecher Dammen, déi eréischt um Sonndeg spillen.- Fenteng 3:0 (25:16; 25:7; 25:23)Stengefort hat um Samschdeg den Tabelleleschte vu Fenteng op Besuch. D'Damme vu Stengefort hate keng Problemer fir sech kloer mat 3:0 ze behaapten. Just am leschte Saz war et e bësse méi enk ginn, ma ënnert dem Stréch eng dominant Virstellung vu Stengefort.