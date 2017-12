© Jeff Kettenmeyer

Diddeleng, Konter a Steesel wanne bei den Hären. Konter, de Gréngewald a Steesel wanne bei den Dammen.

Hären

Hiefenech -82:95Hiefenech hat ee weidere schwéiere Match viru sech, dat géint den T71 Diddeleng. D'Gäscht vun Diddeleng hunn am éischte véierel direkt Vollgas ginn, virun allem an der Offensiv. Ganzer 31 Punkte konnte si am éischte Véierel markéieren. Dëse Virsprong huet den Diddelenger gutt gedoen, well Hiefenech ass duerno besser an de Match komm. An den uschléissenden zwee Véierel konnten déi Diddelenger nëmme méi ee Punkt méi markéieren, ewéi Hiefenech. Am leschte Véierel huet d'Lokalequipe nach eng Kéier Alles probéiert fir erunzekommen, ma och dëse Véierel war komplett equilibréiert an esou wënnt Diddeleng um Enn mat 13 Punkte Virsprong.- Basket Esch 85:79Den Tabelleleader huet um Samschdeg de Wee op Konter missen aschloen a wollt natierlech d'Spëtzepositioun an der Tabell halen. Dëst huet sech awer méi schwéier erausgestallt ewéi geduecht. Konter huet den Escher virun Allem an der éischter Hallschent d'Liewe ganz schwéier gemaach, esou stoung et an der Paus 46 op 44 fir Konter. An der Paus hunn déi Escher dunn awer de Schalter ëmgeluecht. Si hu besser getraff a Konter keng einfach Wërf méi geschenkt, esou louche si virum Schlussvéierel mat 4 Punkten am Avantage. Am leschte Véierel haten awer d'Spiller vu Konter nees de besser Start erwëscht a si konnt séier ausgläichen. Dëst huet hinne Confiance ginn a si waren an dësem leschte Véierel déi besser Equipe a wannen um Enn verdéngt mat 83 op 79. Et ass déi éischt Néierlag fir de Basket Esch zanter dem 30. September.- Musel Pikes 104:73Vun Ufank un ass d'Partie Alles aneschter ewéi gutt gelaf fir d'Musel Pikes. Schonns no 7 Minutte konnt hiren Amerikaner den Jamar Gulley fréizäiteg dusche goen. Steesel huet dovunner profitéiert, dass bei de Pikes an der Ufanksphas praktesch guer Näischt geklappt huet. Nom éischte Véierel stoung et schonns 20 op 10 fir Steesel. Och am zweete Véierel ass et net besser gaange bei de Gäscht. An der Paus stoung et schonns 52 op 29. An der zweeter Hallschent hunn d'Musel Pikes nach eng Kéier probéiert an dës Partie eranzekommen an dëst huet am drëtte Véierel funktionéiert, ma am leschte véierel konnt d'Amicale de Virsprong nees ausbauen a wënnt um Enn kloer a verdéngt mat 30 Punkte Virsprong.

Dammen

- Basket Esch 69:67Eng enk Partie gouf et tëscht den Dammen aus dem Gréngewald an dem Basket Esch. Am éischte véierel hu béid Equippe sech Näischt geschenkt an esou stoung et do och nëmmen 20 op 18. Am zweete Véierel waren et allerdéngs d'Dammen aus dem Gréngewald, déi besser un d'Rulle komm sinn, esou dass si hire Virsprong bis zur Paus op 7 Punkte konnten ausbauen. An der zweeter Hallschent waren d'Damme vun Esch besser an et huet ee gemierkt, dass si nach eng Kéier Alles probéiert hunn, ma um Enn sollt et op zwee Punkten net duergoen.- Walfer 103:64Den Tabelleleader Steesel krut um Samschdeg Besuch vun der Residence vu Walfer. D'Amicale huet der Residence vun der éischter bis zur leschter Minutt keng Chance gelooss richteg an d'Spill ze kommen. D'Damme vu Steesel hu virun Allem nees eng ganz gutt Quot bei hire Wërf. Genau 50% vun hire Wërf treffen hiert Zil. Virun Allem och 100% op de Fräiwërf, dat schwätzt och fir dat kloert Resultat. D'Amicale wënnt mat 103 op 64.- Hesper 80:48Den Telstar hat um Samschdeg nees eng ganz schwéier Aufgab viru sech, si krute Besuch vun den Damme vun Konter. D'Gäscht wollte vun Ufank u weise wien de Chef ass an esou stoung et zur Paus schonns 43 zu 21 fir Konter. An der zweeter Hallschent hun d'Damme vu Konter dunn e bëssen Tempo erausgeholl an domat wanne si um Enn awer kloer mat 80 op 48.