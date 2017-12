© Bob Leven

Hoffenheim wënnt kloer géint de Vizechampion Leipzig. Bayern klappt den Opsteiger vun Hannover mat 3:1. Augsburg klappt Mainz mat 3:1. Leverkusen an Dortmund deelen 1:1 a Bremen wënnt doheem géint den Opsteiger Stuttgart.

Bayern München - Hannover 96 3:1

Zu München an der Allianz Arena war et eng turbulent Ufanksphas. Bayern konnt no 17 Minutten duerch ee Goal vum Vidal a Féierung goen. An der 25. Minutt huet de Lewandowski du fir den 2:0 gesuergt, allerdéngs ass dësen no der Kontroll vum Videoassistent zeréckgezu ginn. Direkt am Géigenzuch huet op där anerer Säit den Ulreich am Münchener Goal de Füllkrug am Strofraum vun de Bee geholl an et ass Eelefmeter gi fir Hannover. De Gefoulten ass selwer ugetrueden an huet de Ball äiskal ënne lénks an den Eck geschoss, ma och dëse Goal huet net gezielt, dat well d'Spiller ze fréi an de Strofraum gelaf waren. Am zweete Versuch huet de Füllkrug nach eng Kéier an deen nämmlechten Eck geschoss, ma déi Kéier konnt den Ulreich de Ball halen.An der 35. Minutt konnt Hannover dunn awer ausgläichen. De Klaus huet ee Corner op den éischte Potto bréngen, wou de Benschop de Ball mam Kapp an de laangen Eck schéisse konnt.An der 67. Minutt konnt Bayern op een Neits a Féierung goen, dat duerch de Coman. De Müller huet eng Flank op den zweete Potto bruecht an do huet de Coman de Ball ugeholl a mat Gewalt am Filet ënnerbruecht.An der 87. Minutt huet de Lewandowski du vum Eelefmeterpunkt fir d'Entscheedung gesuergt. De Buteur vu München huet de Keeper vun Hannover an de falschen Eck geschéckt.Hoffenheim hat de bessere Start erwëscht a konnt an der 13. Minutt a Féierung goen. Ausgangspunkt war ee Ballverloscht vu Leipzig an der Hallschent vun Hoffenheim. De Geiger huet am Mëttelfeld de Kampl stoegelooss an huet de Kaderabek iwwer déi riets Säit geschéckt. Den Tschech gouf net ugegraff an esou konnt hien de Rupp am Strofraum uspillen, deen de Ball fir den Amiri opgeluecht huet an deen huet sech dëst net huele gelooss.Kuerz no der Paus konnt Hoffenheim nach een dropsetzen. Den Akpoguma huet de Gnabry an d'Déift geschéckt an deen huet sech eleng virum Gulacsi presentéiert. Beim Schoss vum Gnabry konnt den Ungar nach d'Hand un de Ball bréngen, ma net méi entscheedend, well de Ball ass am Filet gelant.Kuerz drop konnt de Gnabry de Ball nach eng Kéier an de Goal schéissen, ma déi Kéier aus ronn 40 Meter. Den Hoffenheimer huet bemierkt, dass de Gulacsi ze wäit virum Goal stoung an hien huet de Ball iwwert den Ungar an de Goal geschoss.Hoffenheim hat es awer nach ëmmer net genuch an esou huet den Uth an der 87. Minutt nach ee véierte Goal konnte markéieren.

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1:1

Nom Debakel leschte Weekend géint Schalke, haten déi Schwaarz-Giel um Samschdeg eppes gutt ze maachen, ma et sollt ganz aneschters kommen. No engem Feeler an der Defense konnt de Volland sech ganz eleng op de Wee Richtung Dortmunder Goal maachen. De Bürki war schonns wäit aus dem Goal komm an de Volland konnt einfach laanscht hie lafen an de Ball an den eidele Goal schéissen.An der 41. Minutt gouf et dunn awer ee Réckschlag fir Leverkusen. De Wendell krut no engem béise foul um Castro déi rout Kaart gewisen.An der 73. Minutt war et dunn d'Erléisung fir de BVB. Nodeems de Volland op där enger Säit eng déck Chance fir den 2:0 verpasst huet, huet de Yarmolenko den Ausgläich markéiert, dat op Virlag vum Schürrle.An der leschter Minutt hat Dortmund nach eng Kéier eng riseg Chance fir den entscheedende Goal ze markéieren, ma een Defenseur konnt in extremis de Ball blocken.

FSV Mainz 05 - FC Augsburg 1:3

Augsburg ass momentan op engem ganz gudde Wee an um Samschdeg wollt een och nees géint Mainz weisen, dass ee ganz gutt a Form ass. An der 22. Minutt konnt een dunn och den 1:0 markéieren. De Max gouf iwwer déi lénks Säit geschéckt an deen huet de Ball flaach an d'Mëtt bruecht, esou dass de Gregoritsch nëmmen nach de Fouss huet missen dohinner halen.An der 42. Minutt konnt de Finnbogason du vum Eelefmeterpunkt op 2:0 erhéijen. Den Zentner am Mainzer Goal wollt eng Flank offänken, allerdéngs ass him de Ball duerch d'Hänn gerutscht an esou ass de Ball bei de Gregoritsch komm an den Zentner huet dësem d'Bee ewechgeschloen.An der 85. Minutt konnt den Holtmann mat engem flotte Schoss op 1:2 verkierzen. Do huet ee gemengt Mainz kéint villäicht nach eng Kéier erukommen, ma nëmmen eng Minutt méi spéit hunn déi Augsburger dës Hoffnung nees zerstéiert. De Caiuby huet de Ball opgeluecht fir de Finnbogason an deen huet mat sengem zweete perséinleche Goal fir d'3:1 Schlussresultat gesuergt.Stuttgart war an der éischter hallwer Stonn déi besser Equipe, ma si waren net zwéngend geféierlech. De beschte Bremer, de Max Kruse huet déi Stuttgarter dunn an der 45. Minutt äiskal erwëscht. No engem Foul um Delaney huet de Bartels de Fräistouss ganz séier ausgefouert an zwar als Pass an de Laf vum Kruse, deen de Ball laanscht den Zieler an de laangen Eck schéisse konnt.No der Paus konnt de Bartels de Ball eng zweete Kéier am Goal ënnerbréngen, ma de Videoassistent huet hei nees agegraff an esou huet de Goal net gezielt.