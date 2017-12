© afp

Um Samschdeg koum den Fc Barcelona net iwwer een 2:2 géint Celta Vigo eraus. An England hunn Chelsea a Liverpool kloer gewonnen.

Spuenien

An der spuenescher Primera Division huet den Tabelleleader vu Barcelona um Samschdeg nëmme gläich gespillt, dat géint Celta Vigo. Den Aspas konnt Celta Vigo an der 20. Minutt mat 1:0 a Féierung bréngen. D'Reaktioun vum Tabelleleader huet awer net laang op sech waarde gelooss. Nëmmen zwou Minutte méi spéit konnt de Messi op Virlag vum Paulinho ausgläichen. An der 62. Minutt huet de Suarez Barcelona dunn a Féierung bruecht, ma de Gomez konnt an der 70. Minutt op 2:2 stellen.Atletico Madrid hat um Samschdeg Real Sociedad op Besuch a si hu sech schwéier gedoe mat de Gäscht, dat well si no 29 Minutten duerch een Eelefmeter vum Da Silva a Réckstand gerode waren. Den Diego Simeone muss an der Paus awer wuel déi richteg Wieder fonnt hunn, well an den zweete 45 Minutte war d'Equipe vu Madrid praktesch ewéi ausgewiesselt. De Filipe Luis an den Antoine Griezmann hu markéiert fir Atletico, esou dass si um Enn dann awer nach mat 2:1 gewanne konnten.

England

An der Premier League konnt Chelsea sech um Samschdeg Mëtteg mat 3:1 géint Newcastle duerchsetzen. D'Gäscht vun Newcastle konnten zwar an der 12. Minutt duerch ee Goal vum Gayle a Féierung goen, ma den Hazard an de Morata hu mat hire Goaler fir d'3:1-Victoire vun de Blues gesuergt.Eng ganz souverän Virstellung huet Liverpool gewisen um Samschdeg. Den Emre Can konnt an der 30. Minutt op Virlag vum Coutinho markéieren. Nëmmen eng Minutt méi spéit huet de Coutinho de Firmino fir den 2:0 lancéiert. Kuerz no der Paus konnt de Firmono op een Neits zouschloen, ier de Murray per Eelefmeter op 1:3 verkierze konnt. An der 87. Minutt huet de Coutinho, dee schonns zwee Goaler virbereede konnt, et selwer gemaach an op 4:1 gestallt. Zwou Minutte méi spéit huet den Dunk de Ball dunn och nach an den eegene Goal geschoss, esou dass et 5:1 ausgaangen ass.

Frankräich

Zanter 17.00 Auer ass Paräis zu Stroossbuerg op Besuch.