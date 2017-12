© afp

No 14 Spilldeeg hunn déi Kölner nëmmen dräi Punkten um Konto an hu schonns 11 Punkte Retard op déi éischt Net-Ofstigsplaz. Op d'Relegatiounsplaz sinn et 9 Punkten. D'Kölner hunn och nëmme 6 Goaler geschoss, ma kruten der am Géigenzuch awer 27 geschoss kritt.Wie seng Nofolleg iwwerhëlt ass nach net gewosst.