D'Lëtzebuerger Football-Federatioun huet matgedeelt, datt de komplette Championnat an alle Kategorië vum nationale Football ofgesot gouf, dat op Grond vun de Wieder- an Terrainskonditiounen.Domat falen ënnert anerem déi 5. geplangte Matcher an der BGL Ligue aus.Wéini all dës Matcher gespillt ginn, gëtt am Laf vun der nächster Woch decidéiert.Suite aux conditions atmosphériques actuelles et au mauvais état des terrains gelés, la FLF annule tous les matches du dimanche 03 décembre 2017 et les reporte à une date ultérieure.

Cette date sera communiquée aux clubs dans les meilleurs délais.

La décision de remettre tous les matches a été prise suite à des contrôles de terrains multiples à travers tout le pays.