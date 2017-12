© afp

Nodeems d'Denise Herrmann um Samschdeg iwwerraschend de Sprint bei den Dammen virum Justine Braisaz (Frankräich) an Yulia Dzhima (Ukraine) konnt gewannen, verteidegt déi däitsch Sportlerin och an der Verfolgung souverän hire Virsprong. Déi fréier Schilaangleeferin huet missten 2 mol an d'Stroofronn mee gewënnt awer mat 25,8 Sekonne Virsprong virum Justine Braisaz an dem Marten Olsbu aus Norwegen.