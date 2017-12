© afp

Serie A

An Italien huet um Sonndeg den AC Mailand ënnert dem neien Trainer Gennaro Gatturo misse bei Benevento untrieden. D'Heemequipe huet bis de 15. Spilldag all Match verluer. Géint de groussen AC Mailand konnten se dann awer hiren éischte Punkt an der Serie A afueren an hunn 2:2 gespillt an dat duerch e Goal vum Brignoli, dem Goalkeeper vu Benevento, an der 95. Minutt. D'Goaler vu Milan hunn de Bonaventura a Kalinic geschoss. An der 75. Minutt huet de Romagnoli déi giel-rout Kaart gesinn.Inter Mailand haat awer keng Problemer géint Chievo Verona a gewënnt mat 5:0. D'Goaler hunn de Perisic (3), Icardi a Skriniar.