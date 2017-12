Bei den Hären gewënnt wéi schonn zu Rodange den Abiel Tesfu vum Celtic an enger Zäit vun 28 Minutten an 18 Sekonnen a mat engem knappe Virsprong vun 2 Sekonnen virum Christophe Kass vun der Fola. Drëtten gëtt de Laurent Reichling (CAB).Och bei den Dammen gëtt et nees wei zu Rodange eng kloer Victoire fir d'Liz Weiler (CAD) an enger Zäit vun 17 Minutten an 41 Sekonnen virum Pia Wiltgen (CAD) daat e Retard vun 1 Minutt a 45 Sekonnen ze verzeechnen hat. Drëtt gëtt d'Manon Schneider (CAD).