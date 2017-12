An engem spannende Match kann sech den T71 géint d'Etzella Ettelbréck duerchsetzen. Nodeems am éischte Véierel net vill Punkte gefall sinn, konnt d'Etzella sech am zweete Véierel däitlech mat 11 Punkten ofsëtzen. An der zweeter Halschent huet den T71 awer opgedréint a konnt de Match dréinen. Mat 18:8 an 27:20 konnt den T71 den drëtte respektiv de véierte Véierel fir sech entscheeden.