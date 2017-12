© afp

Hertha BSC - Frankfurt 1:2



Zwou Equippen aus dem Mëttelfeld sinn um 15.30 Auer openeen getraff. De Match huet gutt ugefaange a schon no 50 Sekonnen hätt d'Hertha kéinten a Féierung goen. De Gacinovic (Frankfurt) huet dem Ibisevic de Ball 17 Meter virum Goal an de Fouss gespillt, deen ass nach laanscht zwee Verteideger gaangen, stoung dunn alleng virum Hradecky mee de finnesche Golkipp weist eng ganz staark Parade a verhënnert den 0:1. An der 15. Minutt sollt et dann awer sou wäit sinn: De Leckie huet eng staark Pass op de Selke gespillt, deen alleng virum Hradecky cool bliwwen ass an den 1:0 markéiert huet. Dëst war och vollkomme verdéngt well d'Hertha bis dohin e staarke Match gemaach huet. An der 26. Minutt konnt Frankfurt dann awer iwwerraschend ausgläichen. De Willems huet e Corner flaach un d'Strofraumgrënz gespillt, de Wolf huet direkt ofgezunn a léisst dem Jarstein keng Chance.An der zweeter Halschent konnt Frankfurt dunn awer besser hiert Spill duerchzéien. Defensiv stoungen se elo gutt a konnten sech aus där stabiller Defense och ëmmer nees Chancen erspillen. Hertha dogéint ass elo an der zweeter Halschent kaum nach zu Chance komm. An der 80. Minutt war et dann den Ex-Berliner Boateng deen den 2:1 fir Frankfurt konnt matkéieren. Eng Flank an d'Mëtt deviéiert de Weiser an dem Boateng seng Féiss an dee léisst dem Jarstein keng Chance. Esou ka Frankfurt dann seng weineg Goalchancen notzen a gewënnt mat 2:1.