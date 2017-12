Goaler vun Tornado Lëtzebuerg géint Cergy (03.12.2017) Video vum André Cid

An der Tabell sin d'Lëtzebuerger elo déi zweet mat 18 Punkten an hu 6 Punkte Réckstand op den éischten Asnières.Nächste Weekend spillt Tornado Lëtzebuerg géint den drëtten Courbevoie an dëst ass och de leschte Heemmatch fir dëst Joer.Ausserdeem gewënnt um Samschdeg den IHC Befort an der 1. Belscher Divisioun an engem spannende Match mat 2:1 géint HYC Toemkomst. Domadder stinn si no 6 Matcher weiderhin ongeschloen op der éischter Platz.