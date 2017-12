© pressphoto

An de grousse Gewënner heescht Raphael Stacchiotti. De 25 Joer ale Sportzaldot huet déi zwee Deeg iwwer am Aquasud zu Déifferdeng ofgeraumt a kroopt sech bei 17 Departen 17 Championstitelen. Domadder kennt de Raphael Stacchiotti, de 25 an de 50 Meter Baseng zesummegekuckt, op am Ganzen 70 Championstitelen.En aussergewéinlechen Dag huet och de Jacques Schmitz erlieft. Am Medico war e Problem mam Häerz festgestallt ginn. Viru 14 Deeg gouf de Réidener operéiert an um Sonndeg war hien am Asaz.