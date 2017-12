© RTL Archivbild

D'Lëtzebuerger Box-Proffi hat en haarde Treffer ënnert d‘Aa kritt a konnt no engem weidere Schlag net méi weiderboxen. An der Statistik huet d‘André elo 3 Victoiren an 3 Defaitten an hirem Palmarès stoen.

Hei de Message vum Caroline:

Salut,

Ech hun mäin Kampf leider duerch techneschen K.O. an der 4. Ronn verluer! Ech hun no engem harden Treffer missten mam Knéi op den Buedem an sin dun ugezielt gin! Direkt dono huet hat natirlech profitéiert fir direkt nach emol nozesetzen an ech hun nach en harden Treffer kasséiert! No der Ronn an der Paus hun ech dun mat méngem Team geschwaat an décidéiert nët méi weider ze man! Ech haat fuerchtbar den Kapp wéih, mäin lenkst Jochbein ass komplett ugeschwollen an ech sin einfach nët méi eran komm!

Méng Gesondheet geet mir awer fir an dofir hun ech déi Décisioun geholl!

Et ass natirlech emsou méi enntäuschend, well ech bis dohin no Punkten firloung!

Mëttlerweil ass mäin Jochbein esou ugeschwollen, dass mäin Aen quasi och ganz zouh ass!

Also wor ët wahrscheinlech souwisou déi richteg Décisioun opzehaalen, well am Kampf dien nächsten Schlag dohin hätt wuel dozou bäibruecht, dass ët nach méi zougeschwollen wier, bezw. eventuell souguer en Cut entstaanen wier an méng Vue besnträchtegt hätt!