24:10 konnten d'Seahawks sech doheem géint déi bis elo dominant Eagles duerchsetzen. Domadder fält d'Equipe aus Philadelphia op en 10:2, en 8:4 dogéint ass et fir Seattle.Och en 8:4 hunn d'Carolina Panthers, déi géint hiren "Divisonal Rival" New Orleans Saints 31:21 verluer hunn. D'Saints hunn aktuell en 9:3, genau wéi och d'Los Angeles Rams, déi 32:16 bei de Cardinals gewonnen hunn.D'Patriots hunn 23:3 bei de Buffalo Bills gewonnen a stinn elo bei 10:2, genau wéi och d'Vikings, déi sech 14:9 bei de Falcons konnten duerchsetzen.Eng zweet Victoire gouf et fir d'San Francisco 49ers, déi ganz knapp 15:14 zu Chicago bei de Bears gewanne konnten.E Méindeg nach mussen d'Pittsburgh Steelers bei de Cincinnati Bengals untrieden. Mat enger Victoire kéinten d'Steelers och op en 10:2 kommen.Washington Redskins -14:38- Atlanta Falcons 14:9Houston Texans -13:24Kansas City Chiefs -31:38Denver Broncos -9:35Indianapolis Colts -10:30Tampa Bay Buccaneers -20:26Detroit Lions -20:44- Buffalo Bills 23:3- Chicago Bears 15:14Cleveland Browns -10:19New York Giants -17:24Carolina Panthers -21:31- Arizona Cardinals 32:16Philadelphia Eagles -10:24Aktuell wieren an der AFC d'Patriots an d'Steelers an der Divisonal Round. An der Wild Card Round vun der Divisoun géifen d'Ravens op Titans treffen an d'Jaguars op d'Chiefs.An der NFC stéingen d'Vikings an d'Eagles schonn an der Divisonal Round. Ëm d'Wild Cards streide sech d'Panters an d'Rams an d'Seahawks mat de Saints.