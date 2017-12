BGL-Ligue an Éierepromotioun

Déi Lëtzebuerger Footballfederatioun huet matgedeelt, datt d'Championnatsmatcher aus der ieweschter Divisioun an aus der Éirepromotioun vu leschtem Weekend elo den nächste Weekend nogeholl ginn. D'Aachtelsfinalle vun der Coupe de Luxembourg, déi de nächste Weekend programméiert waren, ginn d'nächst Joer nogeholl.

An der éischter an zweeter Divisioun ginn d'Matcher, déi de Weekend sollte sinn, och op 2018 gesat. Den nächste Spilldag um nächste Weekend bleift bestoen, wéi virgesinn. An der drëtter Divisioun sinn d'Matcher, déi ausgefall sinn, op den nächste Weekend geluecht ginn.

Wann da wéinst den Terrainen an Wiederkonditiounen och nees net gespillt kéint ginn, ass awer trotzdem nom 10. Dezember dëst Joer kee Match méi.

De Communiqué vun der FLF:

Par la présente, nous tenons à vous informer que suite aux conditions météorologiques du weekend passé, le Conseil d’Administration de la FLF a décidé de fixer les rencontres comme suit :

- BGL Ligue et Promotion d’Honneur



La journée 11 de la BGL Ligue et de la Promotion d’Honneur initialement fixée à la Journée Officielle du 03/12/2017 est reportée intégralement au 10/12/2017.

En ce qui concerne les rencontres comptant pour les 1/8 de Finale de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg fixées à la Journée Officielle du 10/12/2017, elles seront refixées durant l’année 2018.

- Division 1 et Division 2

La journée 13 de la Division 1 et Division 2 initialement fixée à la Journée Officielle du 03/12/2017 est reportée à l’année 2018.

Les rencontres comptant pour la journée 10 fixée à la Journée Officielle du 10/12/2017 restent fixées comme prévues (modifications incluses)

- Division 3

La journée 7 de la Division 3 initialement fixée à la Journée Officielle du 03/12/2017 est reportée intégralement au 10/12/2017.

Au cas où les conditions météorologiques ne permettront pas de disputer les rencontrent comptant pour le Championnat Seniors de la journée Officielle du 10/12/2017, cette journée sera refixée durant l’année 2018.