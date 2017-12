De Samschdeg sinn de Gregor Payet an de Gregory Baustert beim ATU Sprint Triathlon African Cup zu Dakhla am Marokko un de Start gaangen.

De Gregor Payet, deen am Moment nach ënnert der ITU start, konnt dës Course fir sech entscheeden. De Gregory Baustert kënnt op déi 20. Plaz.D'Course gouf iwwer d'Sprintdistanz ausgedroen. Duerch dës Victoire kritt de Gregor Payet wichteg Punkten am ITU-Ranking, déi fir d'Startlëschte fir Weltcupscoursen a Coursen vun der World Triathlon Series am Joer 2018 vu Wichtegkeet sinn.