Den IOC tranchéiert am russeschen Doppingskandal, ob déi russesch Athleten am Februar zu Pyeongchang bei de Wanterspiller duerfen dobäi sinn oder net.

Sport: Am meeschte gelies

D'Exekutive, ënnert der Leedung vum IOC-President Thomas Bach, beschäftegt sech mat de Rapporte vun zwou Enquêtëkommissiounen an héiert donieft eng russesch Delegatioun. Russland steet am Verdacht iwwer Joren systematesch, Dopping, dee staatlech gedeckt war, bedriwwen ze hunn. Wéinst dësem Skandal kann et bis zu enger kompletter Disqualifikatioun vun der kompletter russescher Delegatioun goen.Méiglech ass awer och, dass den internationalen olympesche Comité verschidde russesch Sportler ënnert neutralem Fändel untriede léisst.