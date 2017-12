Enn Januar geet den Däitsche Marco Koch beim Euro-Meet an der Coque un den Depart.

De Marco Koch ass déi éischt internationale Vedette, déi vun den Organisateure vum Euro-Meet fir den internationale Schwamm-Rendez-vous Enn Januar an der Coque annoncéiert gouf. Den Däitsche Schwëmmer ass virun zwee Joer Weltmeeschter iwwer 200 Meter Brasse ginn. Den 27 Joer ale Koch huet och de Weltrekord an där Disziplin am 25 Meter Baseng.