🤕 Maximilian #Philipp wird dem BVB leider mehrere Monate lang fehlen. Der Offensivakteur erlitt im Bundesliga-Spiel am vergangenen Samstag in Leverkusen eine schwere Knieverletzung unter Beteiligung der Kniescheibe. Milli, wir wünschen dir gute Besserung! 💐 pic.twitter.com/9jWh63fboN — Borussia Dortmund (@BVB) 5. Dezember 2017

🤕 Gonzalo Castro wird dem BVB wegen eines Außenbandrisses mehrere Wochen fehlen. Im Fall des am Knie verletzten Maximilian Philipp sind weitere Untersuchungen nötig, mit einer Diagnose ist frühestens morgen zu rechnen. Gute Besserung, Gonzo & Milli! 💐 pic.twitter.com/ZF2z6mUG94 — Borussia Dortmund (@BVB) 4. Dezember 2017

De fréiere Freiburger Spiller konnt elo eréischt ënnersicht ginn, dat well säi Knéi zanter dem Samschdeg ze déck geschwolle war. Um Dënschdeg huet de BVB elo matgedeelt, dass de Philipp dem Veräin e puer Méint feele wäert.Kloerheet iwwer dem Gonzalo Castro seng Gesondheet gouf et schonns um Samschdeg. Hie huet no engem béise foul vum Wendell, deen dofir och Rout gesinn huet, missen ausgewiesselt ginn. De Castro feelt der Borussia e puer Woche laang.