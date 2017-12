Dëschtennis Lënster klappt d'Union, Rued eliminéiert Iechternach Um Dënschdeg Owend waren d'Aachtelsfinalle vun der Coupe am Dëschtennis. Hei gouf et eng grouss an eng kleng Iwwerraschung.

Lënster aus der Nationale 2 klappt d'Union aus der Nationale 1 mat 3:1. Beschte Spiller um Dënschdeg war de Yannick Quaring. De jonke Spiller vum DT Lënster konnt 2 Punkte fir den Underdog markéieren. Hie gewënnt kloer 3:0 géint de Jérôme Scheuer a ganz iwwerraschend mat 3:1 géint de Fabio Santomauro. Desweidere konnt de Sébastien Bohnert sech géint d'Caroline Maas behaapten. Den eenzege Punkt fir d'Union huet de Fabio Santomauro géint den Tom Hoffmann gemaach.



Eng weider Iwwerraschung gouf et zu Rued. D'Equipe aus der Nationale 2 eliminéiert den Drëtten aus der Nationale 1. Den Eric Thillen hat ee ganz schlechten Dag erwëscht, hie verléiert géint d'Danielle Konsbruck an och déi entscheedend Partie géint d'Tessy Gonderinger. Den drëtte Punkt fir Rued konnt de Carlo Feltes géint de Laurent Boden feieren. Den Evgheni Dadechin konnt déi zwee Punkte fir Iechternach markéieren. Hie wënnt mat 3:2 géint d'Tessy Gonderinger a mat 3:0 géint d'Dani Konsbruck. Iechternach war ouni de fréiere Landesmeeschter Traian Ciociu einfach een Tick ze schwaach.



An de weidere Partië gouf et keng gréisser Iwwerraschungen. D'Equippen aus der ieweschter Divisioun konnte kloer Victoirë feieren. Recken klappt den Ofsteiger Nidderkäerjeng kloer 3:0. Mam nämmlechte Score klappt Hueschtert/Foulscht d'Equipe vu Fiels/Haler an och den Houwald wënnt 3:0 géint Zéisseng. Bäerbuerg ka sech 3:1 géint Lëntgen behaapten an Éiter-Waldbredimus setzt sech 3:0 géint de Briddel duerch.



Iwwerbléck:



Bäerbuerg 3:1 Lëntgen

Lënster 3:1 Union

Nidderkäerjeng 0:3 Recken

Fiels-Haler 0:3 Hueschtert-Foulscht

Rued 3:2 Iechternach

Zéisseng 0:3 Houwald

Éiter-Waldbredimus 3:0 Briddel