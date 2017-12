Champions League: Grupp A (05.12.2017) Manchester United-ZSKA Moskau 2:1, Benfica-Basel 0:2

Um Dënschdeg den Owend war et de leschte Spilldag vun der Gruppephas an de Gruppen A bis D. Do sinn dann och déi lescht Decisioune gefall, well nach war jo net alles decidéiert ...Man. United - ZSKA Moskau 2:1Benfica - Basel 0:2Am Grupp B ass nieft Manchester United och nach Basel qualifizéiert. D'Schwäizer wanne bei Benfica a Moskau ass Man. United ënnerleeën, esou datt d'Tabell kloer ass:1. Manchester United (15 Punkten)2. FC Basel (12)3. ZSKA Moskau (9)4. Benfica Lissabon (0)Fir Moskau geet et also elo an der Europa League weider, fir Benfica ass europäesch gesinn Terminus.Celtic - Anderlecht 0:1Bayern - Paris SG 3:1Am Grupp B stoung jo scho fest, datt de PSG a Bayern München weiderkomme géifen, trotzdeem war ee gespaant, ob de Münchner eng Revanche fir déi 0:3-Defaite am Parc des Princes gelénge géif, déi hat jo sengerzäit dem Ancelotti den Trainerstull kascht.3:1 kënne sech d'Münchner doch e bësse iwwerraschend däitlech duerchsetzen, trotzdeem geet dat net duer, fir de PSG vun der 1. Plaz vun der Tabell ze kicken.Eng Victoire vun Anderlecht zu Glasgow geet de Belsch awer net duer, fir op déi drëtt Plaz ze kommen, déi fir d'Europa League berechtegt hätt, fir si ass also elo och Schluss.Tabell:1. PSG (15 Punkten)2. Bayern München (15)3. Celtic (3)4. Anderlecht (3)Roma - Qarabağ 1:0Chelsea - Atlético 1:1Gespaant gouf och op de Grupp C gekuckt: Sollt Atletico et wierklech net packen? D'Madrilenen hunn et wierklech net gepackt! En 1:1 géint Chelsea war ze mann, fir den zweefache Finalist aus de leschte Joren ass d'CL-Aventure finito, elo geet et an der Europa League weider. Fir Quarabag ass ganz Schluss.Tabell:1. Roma (11 Punkten)2. Chelsea (11)3. Atlético (7)4. Qarabag (2)Olympiacos - Juventus 0:2Barcelona - Sporting CP 2:0Am Grupp D huet jo en Dënschdeg d'Juve nach mussen zidderen, well Turin war nach net qualifizéiert. Ma am Géigesaz zu de Spuenier vun Atlético hunn d'Italiener näischt ubrenne gelooss, si gewannen 2:0 bei de Griiche vun Olympiacos a well de Sporting och nach bei Barcelona ënnerleeën ass, och mat 2:0, ass déi al Damm Juve weider.Tabell:1. Barcelona (14 Punkten)2. Juventus (11)3. Sporting (7)4. Olympiacos (1)