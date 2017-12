Bis elo war den Armin Veh a senger ganzer Karriär, ausser kuerz beim VFL Wolfsburg, als Trainer am Profi-Football aktiv.Beim FC Köln soll de 57 Joer ale fréieren Trainer elo e Vertrag bis 2020 kréien. Ee vun de gréissten Erfolleger vum Armin Veh war d'Saison 2006/2007, wéi hie mam VFB Stuttgart Meeschter gouf."Wir haben mit Armin Veh einen Mann für die Position gewonnen, der unsere Kriterien perfekt erfüllt. Er hat große Erfolge vorzuweisen und bringt viel Erfahrung mit, auch in Krisen. Er ist kommunikativ und führungsstark und passt in unser Team am Geißbockheim. Darüber hinaus kennt er Alexander Wehrle aus der gemeinsamen Zeit in Stuttgart", sou den FC-President Werner Spinner an engem Communiqué vum Veräin. "Dass wir Armin Veh überzeugen konnten, diese Aufgabe anzugehen, ist ein echtes Aufbruchssignal für den FC und tut uns sehr gut."