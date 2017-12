© afp (Archiv)

E Mëttwoch den Owend war et de leschte Spilldag vun der Gruppephas an de Gruppen E bis H an der Football Champions League.An d'Aachtelsfinallen hunn et gepackt: Liverpool, Sevilla, Manchester City, Donetsk, Istanbul, Porto, Tottenham, Real Madrid, Manchester United, FC Basel, Paris St Germain, Bayern München, AS Roum, Chelsea, Barcelona a Juventus Turin.Net manner wéi 5 englesch Equippen hunn et domadder an déi nächst Ronn gepackt. Aus Däitschland ass et nëmmen eng, esou schlecht war een zanter 9 Joer net méi.E Méindeg ginn d'Aachtelsfinallen ausgeloust. D'Allersmatcher ginn den 13., 14., 20. an 21. Februar 2018 gespillt. Un de Retourmatcher ass et dann de 6., 7., 13., a 14. Mäerz 2018.Liverpool huet am Grupp E duerch eng kloer Victoire géint Moskau bewisen, datt een déi beschten Equipe an dësem Grupp ass. De Mann vum Match war de Coutinho, deen 3 vun de 7 Goaler markéiert huet. Liverpool steet no 9 Joer nees an der Aachtelsfinall vun der Champions League. Donieft huet sech nach Sevilla qualifizéiert, si hu géint Maribor 1:1 gläich gespillt. Moskau ass eliminéiert a mécht an der Europa League weider.- Spartak Moskva 7:01:0 Coutinho (4'), 2:0 Coutinho (15'), 3:0 Firmino (19'), 4:0 Mane (47'), 5:0 Coutinho (50'), 6:0 Mane (76'), 7:0 Salah (86')Maribor - Sevilla 1:11:0 Tavaraes (10'), 1:1 Ganso (75')Tabell:1. Liverpool 12 Punkten2. Sevilla 93. Moskau 64. Maribor 3Manchester City stoung scho virum leschte Spilldag als Gruppenéischte fest, dorunner huet eng Defaite géint Donetsk näischt méi geännert. Fir d'Equipe aus der Ukrain war déi Victoire allerdéngs wichteg, si konnten doduerch déi zweete Plaz sécheren a bleiwen an der Champions League.Neapel verléiert mat 1:2 géint Rotterdam. Fir d'Italiener geet et an der Europa League weider.- Man. City 2:11:0 Bernard (26'), 2:0 Ismaily (31'), 2:1 Agüero (90'+2')- Neapel 2:10:1 Zielinski (2'), 1:1 Jorgensen (33'), 2:1 St Juste (90'+1')Tabell:1. Manchester City 152. Shakhtar Donetsk 123. Neapel 64. Feyenoord Rotterdam 3Am Grupp G ass Besiktas als Éischten eng Ronn weider. Si hu keng Partie verluer a sinn déi éischt türkesch Equipe déi Gruppegewënner gi sinn. Déi zweete Plaz konnt sech Porto sécheren, dat no enger ganz klorer Victoire géint Monaco.Leipzig huet e Mëttwoch den Owend alles probéiert, ma si sinn eliminéiert. Si kënnen elo an der Europa League weider maachen. Fir Monaco ass déi international Saison eriwwer.- Monaco 5:21:0 Aboubakar (9'), 2:0 Aboubakar (33'), 3:0 Brahimi (45'), 3:1 Glik (Eelefmeter) (61'), 4:1 Telles (66'), 4:2 Falcao (78'), 5:2 Soares (88')Leipzig -1:20:1 Negredo (Eelefmeter) (10'), 1:1 Keita (87'), 1:2 Talisca (90')Tabell:1. Besiktas 142. Porto 103. Leipzig 74. Monaco 2Am Grupp war scho virum leschte Spilldag kloer, dass Tottenham a Real Madrid et an d'Aachtelsfinalle géinge packen. Tëscht béiden Equippe goung et nach ëm déi éischte Plaz an der Tabell. Tottenham huet sech géint APOEL awer keen Ausrutscher geleescht, gewënnt mat 3:2 a bleift un der Spëtzt vum Grupp H.Den Trainer vu Real Madrid Zinedine Zidane huet e Mëttwoch den Owend op e groussen Deel vu senge Stare verzicht. Op der Bänk souzen de Modric, de Benzema an den Asensio. Trotz der B-Equipe konnt een de BVB an den éischte Minutte béis iwwerraschen. Duerch Goaler vum Mayoral an dem Ronaldo an de Minutten 8 an 13 war ee fréi mat 2:0 a Féierung. Borussia Dortmund konnt awer reagéieren. An der 43. Minutt konnt den Aubameyang op 1:2 verkierzen, ier de Stiermer vum BVB an der 49. Minutt op 2:2 ausgeglach huet. Real konnt kuerz viru Schluss awer nach een dropsetzen a gewënnt géint de BVB. Fir Borussia Dortmund war et e weideren enttäuschenden Owend, fir si geet et elo an d'Europa League.De Ronaldo ass den éischte Spiller, deen et fäerdeg bruecht huet, an all de 6 Matcher an der Gruppephas e Goal ze schéissen.- APOEL 3:01:0 Llorente (20'), 2:0 Son (37'), 3:0 N'Koudou (80')- Dortmund 3:21:0 Mayoral (8'), 2:0 Ronaldo (13'), 2:1 Aubameyang (43'), 2:2 Aubameyang (49'), 3:2 Vazquez (81.)Tabell:1. Tottenham 16 Punkten2. Real Madrid 133. Borussia Dortmund 24. APOEL 2